Ижевск, 9 марта, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Двое жителей Ижевска задержаны 6 марта за публичные действия по дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Victor Задержание

В отношении задержанных возбуждены административные дела по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами»).

У мужчин были изъяты плакаты с публичными призывами к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в поддержании безопасности государства, а также подрывающие доверие к действиям ВС РФ.

В управлении напомнили, что санкции данной статьи предусматривают административный штраф, который составит от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. рублей — для должностных лиц, от 300 до 500 тыс. рублей — для юридических лиц.