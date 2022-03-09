Дортмунд, Германия, , 17:35 — REGNUM Как сообщает английское издание The Sun, в подписании 18-летнего центрального полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии по футболу Джуда Беллингема заинтересован лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В текущем сезоне Джуд Беллингем принял участие в 33-х матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал одиннадцать результативных передач. За «Боруссию» 18-летний полузащитник выступает с 23 июля 2020 года после перехода из «Бирмингема» за 23 миллиона евро. Текущее соглашение Беллингема со «шмелями» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что в прошлое летнее трансферное окно в подписании Джуда Беллингема был заинтересован «Манчестер Юнайтнед» и «Манчестер Сити». На данный момент трансферная стоимость Беллингема, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.