Берлин, , 17:34 — REGNUM Германия продолжит поддерживать Украину финансово, но «никаких военных самолетов» поставлять Киеву не будет, заявил 9 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Олаф Косинский

Об этом он сообщил на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос об участии Германии в поставках истребителей МиГ-29 Украине.

«Мы организовали финансовую поддержку, которую продолжаем много лет для укрепления устойчивости украинской экономики. Мы продолжили это сейчас, это большая финансовая поддержка, мы предприняли гуманитарные усилия, предоставили все возможные военные грузы, и даже некоторое оружие. Кроме того, мы должны очень точно выбирать свои действия, к этому, очевидно, не относятся никакие истребители», — сказал канцлер Германии.

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