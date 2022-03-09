Москва, , 17:34 — REGNUM Количество военных объектов Украины, уничтоженных с момента начала спецоперации ВС России, достигло 2786, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ответный удар по боевикам Mil.ru

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При этом только в течение дня сегодня, 9 марта, бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС РФ уничтожено 49 объектов ВСУ. Среди них два пункта управления, шесть зенитно-ракетных комплексов, четыре склада боеприпасов и горючего.

За время начала спецоперации российские военные уничтожили 953 танка и других боевых бронированных машин. Также ВКС РФ поразили 101 реактивную систему залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномёт.

Также, отмечает Конашенков, российскими военными с момента начала спецоперации уничтожено 718 единиц специальной военной автомобильной техники и 93 беспилотника. Уничтожению подвергнуто 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники Украины.

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