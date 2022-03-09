Москва, 9 марта, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Представители телеканала ТНТ объявили дату премьеры второго сезона сериала «Год культуры». Информацию об этом приводит Film.ru 9 марта.

Скриншот YouTube Фёдор Бондарчук в сериале «Год культуры»

Так, выход новых эпизодов сериала с Фёдором Бондарчуком в главной роли запланирован на 21 марта 2022 года. Примечательно, что продолжение проекта выйдет спустя три года после премьеры первого сезона.

Напомним, что премьера первого сезона «Года культуры» состоялась 22 ноября 2018 года. Показ серий осуществлялся на видеосервисе ТНТ-Premier.