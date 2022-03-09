Ярославль, , 17:33 — REGNUM В Ярославле активисты «Общероссийского народного фронта» проверили состояние контейнерных площадок и пришли к выводу, что большинство из них не обслуживается. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ.

Состояние одной из контейнерных площадок в Ярославле Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Ярославле

Проверка была проведена после многочисленных обращений граждан.

«На улице Пушкина в самом центре города представители Народного фронта обнаружили сразу две площадки, которые, по мнению общественников, всем своим видом выражают протест против здравого смысла. Над баками у дома № 17 еще пару месяцев назад провалилась крыша, из-за чего просунуть в них пакеты с отходами может быть проблематично. У дома № 20 ограждение площадки не закреплено. Жители пожаловались, что его сдувает ветром», — рассказали об одном из случаев активисты.

Похожие проблемы и в других районах города. При этом в ОНФ отмечают — контейнерные площадки находятся на муниципальной земле, а значит отвечать за них должны городские власти.

«Проверенные нами места для сбора мусора находятся на муниципальной земле, соответствующие участки управляющим компаниям не переданы, договоры на содержание площадок не заключены. Среди проблем — отсутствие навесов, твердого покрытия, зоны для крупногабаритных отходов, информационных табличек. Очевидно, что органы местного самоуправления со своими задачами не справляются. Контейнерных площадок, расположенных на территории многоквартирных домов и нормально обслуживаемых управляющими организациями или ТСЖ, в Ярославле крайне мало», — рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Бородина.

По итогу активисты подготовили письмо мэру города Владимиру Волкову, в котором попросили его усилить работу по определению ответственных за контейнерные площадки, а также внести в правила благоустройства города порядок оборудования их содержания и выделить на это деньги.

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