Краснодар, 9 марта, 2022, 17:28 — ИА Регнум. 32-летний опорный полузащитник «Краснодара» и сборной Польши по футболу Гжегож Крыховяк намерен расторгнуть контракт с российским футбольным клубом. Об этом 9 марта сообщило польское издание Sportowe Fakty.

Алексей Колчин ИА REGNUM Даниэль Мискич против Гжегожа Крыховяка

Ранее сообщалось, что «Краснодар» также покинул французский полузащитник Реми Кабелла. Футболист расторг контракт с российским клубом по обоюдному согласию.

В текущем сезоне Гжегож Крыховяк принял участие в пятнадцати матчах за «быков» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две красные карточки.

Крыховяк выступает за «Краснодар» с 2 августа 2021 года после перехода из московского «Локомотива» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость польского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.