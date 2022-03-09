Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM Российские бойцы сражаются в Донбассе и на Украине не только за ныне живущих, но и за наше будущее. Об этом заявил главврач Территориального центра медицины катастроф в Свердловской области Виктор Попов.

Донбасс

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что поддерживает признание независимости ДНР и ЛНР, а также спецоперацию. «Мы — вместе, мы — сила, мы уверены в том, что делаем и выполним все необходимые задачи для обеспечения мира и покоя на территории нашей страны и братских народов», — сказал руководитель.

Он добавил, что бойцы борются за и будущее наших ещё не родившихся детей, внуков и правнуков, а также и их детей. Все они должны жить в свободной и спокойной стране и быть уверенными в завтрашнем дне, а также иметь для развития возможности, руководствуясь принципами открытости, взаимопомощи, честности, гуманизма и добра.