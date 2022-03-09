Йошкар-Ола, , 17:26 — REGNUM В Марий Эл режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в очередной раз продлили. Соответствующие изменения в указ о его введении внес глава региона Александр Евстифеев.

Осторожно, коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Согласно изменениям, действие особого режима продлено до 4 апреля.

По-прежнему сохраняется запрет на проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

Также продолжает действовать предписание о необходимости носить защитные маски в местах массового скопления граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Марий Эл снимается большинство ранее введенных антиковидных ограничений. В частности, при посещении жителями республики общественных мест больше не потребуется предъявление QR-кодов переболевшего или вакцинированного. Отменяется требование о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Снимается запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

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