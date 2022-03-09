Краснодар, 9 марта, 2022, 17:23 — ИА Регнум. 9 марта на официальном сайте российского футбольного клуба «Краснодар» объявили о расторжении контракта с 32-летним французским атакующим полузащитником Реми Кабеллой. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Дарья Драй ИА REGNUM Реми Кабелла и Александр Ерохин

Кабелла выступал за «Краснодар» с 26 июля 2019 года после перехода из французского «Сент-Этьена» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Реми Кабелла принял участие в шестнадцати турах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» намерены покинуть все легионеры из-за ситуации на Украине.