Москва, , 17:23 — REGNUM Два населённых пункта освободили за сутки войска ЛНР и четыре — ДНР, ВС России освободили от украинских вооружённых формирований два населённых пункта, сообщил 9 марта журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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Уточняется, что бойцы ЛНР продвинулись за сутки на два километра в ходе наступательных действий, освободив от ВСУ населённые пункты Тошковка и Грачёво.

Войска ДНР продвинулись в ходе спецоперации на четыре километра, освободив от ВСУ населённые пункты Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое.

«Глубина продвижения подразделений народной милиции Донецкой Республики в Мариуполе за сутки составила более одного километра», — сообщил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил, что российские военные взяли под контроль населённые пункты Красная Поляна и Степное.

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