Москва, 9 марта, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Жителям РФ стоит хранить сбережения в разных валютах, в том числе и в юанях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

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«В целях диверсификации рисков вложения должны быть в разных валютах, в том числе в юанях. Это не значит, что нужно все деньги переводить в них, но как дополнительный вариант укрепления своего портфеля юани необходимо включить, — сказала она. — Отношения с Китаем укрепляются, поэтому это перспективно. Однако здесь, как и везде, возможно влияние геополитического фактора и настроений населения, вызванных иногда некомпетентными мнениями о возможном дефолте и необоснованными заявлениями, преувеличивающими нестабильность экономической ситуации. Не стоит поддаваться и доверять подобным заявлениям. В отношениях с деньгами необходимы холодная голова и рациональный подход».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что жителям РФ стоит размещать в юанях не более 30% своих сбережений.