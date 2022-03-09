Калуга, 9 марта 2022, 17:41 — REGNUM В Калужской области действует 20 федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми. Получателями региональных выплат в 2021 году стали 78 тыс. семей, что на 13% больше, чем в 2020 году. Об этом 9 марта сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми. Новое пособие на детей от 8 до 16 лет назначается семьям с небольшим доходом. Оно будет выплачиваться с 1 апреля 2022 года и составит от шести тысяч до 12 тыс. рублей. На коллегии регионального министерства труда и социальной защиты 9 марта калужский губернатор поставил задачу максимально оперативно провести организационную работу для реализации данной инициативы главы государства в регионе.
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