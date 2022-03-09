Калуга, 9 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Калужской области действует 20 федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми. Получателями региональных выплат в 2021 году стали 78 тыс. семей, что на 13% больше, чем в 2020 году. Об этом 9 марта сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша

Дети

«Благодаря развитию системы мер соцподдержки семей с детьми по суммарному коэффициенту рождаемости третьих и последующих детей Калужская область сохраняет лидерство в ЦФО. Поддержка семей с детьми, людей старшего поколения, инвалидов остается в числе наших приоритетов. У нас есть необходимый запас прочности, чтобы гарантировать все взятые на себя социальные обязательства», — отметил Владислав Шапша.

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми. Новое пособие на детей от 8 до 16 лет назначается семьям с небольшим доходом. Оно будет выплачиваться с 1 апреля 2022 года и составит от шести тысяч до 12 тыс. рублей. На коллегии регионального министерства труда и социальной защиты 9 марта калужский губернатор поставил задачу максимально оперативно провести организационную работу для реализации данной инициативы главы государства в регионе.