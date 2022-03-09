Москва, 9 марта 2022, 17:22 — REGNUM Зависимость Европейского союза от российского газа преувеличена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала тот факт, что Еврокомиссия предложила странам ЕС план полного отказа от угля, нефти и газа из России, который следует реализовать до 2030 года.

Природный газ
Природный газ
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«Зависимость Европы от российского газа преувеличена. По итогам предыдущих периодов доля объёмов поставок российского газа составляла около 30%. Отказ от газа из России может быть компенсирован поставками СПГ из США и Ближнего Востока, — сказала Скрыль. — Но этот шаг потребует от Европы немалых инвестиций в перестройку инфраструктуры. Более важна зависимость Европы от российской нефти. Уже сегодня мы слышим заявления официальных представителей Европы, что в случае отказа от поставок нефти из России транспортные потоки в Европе могут остановиться. Замена нефти ещё не найдена даже в условиях реализации планов по внедрению «зелёной» экономики в ЕС».

Как пояснила Скрыль, на текущий момент заявления о запрете поставок энергоносителей из России носят лишь декларационный характер и используются в политических целях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС должен сокращать зависимость от российского газа.