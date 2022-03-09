Москва, 9 марта, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Решение Банка России ограничить выдачу средств с валютных вкладов было ожидаемой мерой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявила доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

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«Это ожидаемая мера. В условиях, когда введен запрет на ввоз наличных долларов, их снятие со вновь открывшихся валютных вкладов с высоким процентом в дальнейшем может быть затруднено. Другое дело — снятие наличных рублей по рыночному курсу. Такой курс может включать в себя интерес банка, что приведет к определенным потерям для клиентов. Кроме того, банк может ввести комиссию за снятие наличных, — пояснила Белянчикова. — Но в целом пока предлагаемая Банком России конфигурация позволяет гражданам выбирать способ хранения денежных средств, в том числе определяя свой доход в зависимость от соотношения рубля к доллару. Если играть на повышение и угадать, то можно выйти в плюс. Насколько банки в условиях большого количества валютных вкладов смогут отбить своими активными операциями этот рост, покажет время».

При этом она подчеркнула, что у физических лиц есть альтернативы — и в виде рублевых вкладов под высокий процент, и в виде золота, тем более что недавно был отменен НДС на его покупку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время угроза девальвации рубля в РФ остается очень сильной.