Брянск, 9 марта, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу об убийстве по найму на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес 9 марта Брянский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона. На скамье подсудимых оказались трое молодых людей, в том числе сын, спланировавший убийство своего отца.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В марте 2020 года 24-летний житель Погарского района на фоне личных неприязненных отношений решил расправиться с отцом. Он попросил своего знакомого найти за вознаграждение исполнителя «просьбы». За убийство организатор предложил 1 300 долларов США и 400 евро. К совершению преступления привлекли третьего участника, в сентябре 2020 года злоумышленники избили 47-летнюю жертву в селе Селечня Суземского района.

Коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу. Двое соучастников признаны заслуживающими снисхождения.

С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил сына и исполнителя убийства к 16 годам лишения свободы, а пособника — к 10 годам заключения. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.