Красногорск, , 17:18 — REGNUM В 2022 году на территории Подмосковья начнут проводить капитальный ремонт 24 детских садов. Об этом 9 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад Yanao.ru

При этом 18 отремонтированных учреждений откроются уже к 1 сентября 2022 года, оставшиеся шесть возобновят работу в 2023 году, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«В этом году у нас предусмотрен ремонт 24 садов. Здесь статус следующий: все закупки у нас объявлены, по 11 объектам контракт уже заключен, еще по 13 идет определение поставщика и процесс заключения контракта», — сказала Каклюгина.

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