Москва, , 17:18 — REGNUM Российские ретейл и фастфуд были явно избыточны даже по меркам «сытых лет». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Фастфуд

«Ряд крупных западных ретейлеров, производителей и брендов объявил об уходе или приостановке работы в России. Обществу этот уход подается как политически мотивированный, но зачастую имеет больше экономическую подоплеку, — сказал Ануреев. — Например, IKEA была лидером в сегменте среднего класса крупнейших городов. Но именно руководители среднего звена и высокооплачиваемые сотрудники во все предыдущие финансовые кризисы теряли работу в первую очередь, а у «Икеи» просаживались продажи. Немецкая «Оби» уже давно проиграла конкуренцию французской «Леруа Мерлен». H&M сама ничего не производит, а лишь грамотно занимается маркетингом и перепродажей одежды азиатского производства, делая это красиво в новых крупных торговых центрах. Ценник «Старбакса», «Кока-колы» и «Пепси», даже «Макдоналдса» значительно выше российских аналогов, что особенно заметно для потребителей за МКАДом».

К тому же, как подчеркнул экономист, эти компании боятся неопределенности с курсом рубля и своей себестоимостью в условиях большой импортной компоненты.

«В целом российский ретейл и фастфуд были явно избыточны даже по меркам сытых лет, — считает Ануреев. — По количеству и площадям торговых центров Москва стала мировым лидером, да и другие крупные российские города имели торговлю и кафе в избытке. Временный или постоянный исход западных компаний окажется даже благом для российских компаний и потребителей. Объективно сокращающийся в ближайшие месяцы или кварталы потребительский спрос теперь будет распределен на меньшее количество площадей и точек продаж, а продолжившие работу испытают меньшее падение выручки. Импортозамещение в сетевой торговле и общепите не составит большого труда, особенно если учесть, что многие западные бренды фактически перепродавали товары из Китая или стран Юго-Восточной Азии».

Экономист подчеркнул, что каждый предыдущий кризис рождал или усиливал российские бренды.

«Так будет и в этот раз. Российским руководителям и коллективам западных компаний предстоит тяжелая адаптация к новым реалиям рынка труда, хотя, быть может, кто-то из них воспользуется шансом на развитие собственных магазинов или кафе», — сказал Ануреев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из РФ решили уйти ряд иностранных компаний, в том числе занятых в сегменте общественного питания.

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