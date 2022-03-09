Казань, 9 марта, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Житель Казани после общения с мошенниками потерял более 1,5 млн рублей. С таким заявлением пострадавший обратился в полицию, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Мужчина в интернете нашел объявление о заработке на инвестициях. По оставленному на сайте телефону, ему позвонила женщина и представилась сотрудницей инвестиционной компании. Для регистрации на торговой площадке необходимо оплатить 150 долларов США. Потерпевший перечислил указанную сумму на продиктованный онлайн-кошелек, а затем установил необходимое приложение, где создал страницу со счетом. Далее злоумышленница переключила заявителя на другого менеджера, который в дальнейшем сопровождал все сделки. По его указанию потерпевший оформил два кредита в разных банках и перевел полученные средства на продиктованные реквизиты. Когда увидел на счету более 36 тыс. долларов, то захотел вывести их, но незнакомец под разными предлогами стал переносить операцию на другой день, а после и вовсе пропал. Потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.

Мужчина оценил материальный ущерб на сумму более полутора миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИА REGNUM ранее сообщало, жителю города Альметьевска телефонные мошенники предложили работу. С помощью полученного удаленного доступа к его смартфону злоумышленники смогли оформить кредит.

Читайте также: Жителя Татарии втянули в аферу с подработкой и лишили более 2 млн рублей