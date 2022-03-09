Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по строительству Марат Оганесян, находящийся в колонии строгого режима по приговору о крупном мошенничестве при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове, отсидит полный срок. Об этим 9 марта проинформировали в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский Городской суд

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июне 2021 года в городской суд Петербурга поступило апелляционное представление Марата Оганесяна и его подельников — бывшего заместителя председателя комитета по строительству Петербурга Александра Янчика, генерального директора ООО «СтройЭлектроМонтаж №5» ВасилияСливкина и его брата Кирилла Сливкина, а также главного экономиста ООО «СЭМ №5» Николая Хрипунова, которые проходили по уголовному делу о строительстве стадиона «Зенит-Арена» и жалоба прокурора на слишком мягкий приговор.

Прокуратура просила суд ужесточить приговор осужденным, в то время как защита Оганесяна — оставить решение суда без изменений, приговор Хрипунова отменить и оправдать, а Янчику — смягчить и изменить вид исправительного учреждения со строгого на общий режим.

Рассмотреть представления и жалобу Санкт-Петербургский городской суд смог 9 марта 2022 года. Бывший вице-губернатор в процессе не участвовал. Хрипунов же сообщил, что не согласен с приговором, так как исходя из показаний его вина доказана не была.

«Санкт-Петербургский городской суд приговор Куйбышевского районного суда изменил. Сливкину снижен размер штрафа до 280 тыс. рублей, Хрипунову до 2 780 000 рублей. В остальном — без изменений», — сообщили в ОПС.

Таким образом Оганесян выйдет на свободу из колонии строгого режима зимой 2026 года, кроме того он должен будет заплатить штраф в 20 млн рублей. Напомним, это в три раза меньше того срока и штрафа, которые запрашивало для него обвинение — 16 лет и 60 млн рублей. Янчик также выйдет из колонии строгого режима зимой 2026 года и оплатит штраф штраф в 5 млн рублей. Василий Сливкин выйдет из исправительной колонии строгого режима осенью 2025 года.

Напомним, как доказало следствие в суде, Василий Сливкин в 2015 году дал взятку в 20 млн рублей Марату Оганесяну, занимавшему на тот момент пост вице-губернатора Петербурга, курировавшему стройку стадиона. Деньги чиновник получил через посредников: Кирилла Сливкина и Хрипунова. За это Оганесян должен был обеспечить подписание государственного контракта на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона, утверждало обвинение.