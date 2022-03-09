София, 9 марта, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Распоряжением премьер-министра Болгарии Кирила Петкова новым заместителем министра обороны назначен Йордан Божилов. Об этом 9 марта пишет софийская газета «Факты».

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ

Согласно официальной информации, Божилов имеет степень магистра политологии Московского государственного университета. Он прошел курсы специализации в Женевском центре политики и безопасности, а также Европейском центре исследований им. Дж. Маршалла в ФРГ.

«Я надеюсь, в новой должности господин Божилов в полной мере раскроет свой потенциал и обеспечит эффективную работу ведомства», — резюмировал Петков. Реакции министра обороны Болгарии Драгомира Закова на указанное назначение не последовало.