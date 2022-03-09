Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 благополучно стартовала в космос с новой партией из 48 мини-спутников для глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 9 марта пресс-служба компании SpaceX.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Старт был произведен в 16:45 мск с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Предыдущая, 40-я по счету партия спутников Starlink была запущена на орбиту 3 марта.

Спутники Starlink массой 290 кг пополнят орбитальную группировку SpaceX, насчитывающую порядка двух тысяч аппаратов.

Напомним, проект Starlink направлен на создание глобальной интернет-сети с широкополосным доступом в любом уголке Земли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве отреставрируют монумент «Покорителям космоса»