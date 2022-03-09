Ростов-на-Дону, , 17:06 — REGNUM Ростовское отделение Российского Красного Креста (РКК) приступило к оказанию помощи беженцам из Донбасса, не проживающим в пунктах временного размещения. Адресная помощь оказана 700 обратившимся, сообщили ИА REGNUM в волонтёрском штабе #МыВместе 9 марта.

Груз, включающий предметы первой необходимости, уже доставлен в Ростовскую область для дальнейшего распределения среди нуждающихся Российский Красный Крест

«Переселенцы, нуждающиеся в психосоциальной поддержке, получении консультации по вопросам миграционного законодательства, а также гуманитарной помощи, могут обратиться в шесть местных и региональное отделение РКК в Ростовской области. Получить можно, в том числе продукты питания, средства гигиены, вещи и детские товары», — уточнил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Кроме того, организация принимает заявки на восстановление семейных связей. Для этого действует горячая линия — 8(800) 700−44−50, принимающая звонки ежедневно с 9:00 до 21:00 мск.

Наряду с этим продолжается сбор пожертвований, отчёт о расходовании которых будет размещаться публично на сайте Российского Красного Креста.

Два отделения РКК открыто в Ростове-на-Дону, по одному — в Белой Калитве, Новошахтинске, Шахтах, посёлке Каменоломни, станице Кагальницкой.