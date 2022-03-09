Ижевск, , 17:05 — REGNUM За неделю с 28 февраля по 6 марта в Удмуртии за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратился 11 161 житель республики, включая 5013 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Повышенная температура Дарья Драй © ИА REGNUM

Среднереспубликанский показатель заболеваемости составил 73,3 на 10 тыс. населения.

Максимальный показатель заболеваемости по республике фиксируется среди детей в возрасте от трех до шести лет, всего заболели 1644 ребенка, показатель составил 238,7 на 10 тыс. населения).

Только в Ижевске ОРВИ заболели за прошедшую неделю 4146 человек, в том числе 2083 ребенка до 14 лет.

С начала текущего эпидсезона в республике лабораторно подтвердили 316 случаев гриппа, основная часть — грипп А, два случая гриппа В. За минувшую неделю случаев гриппа в регионе не регистрировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее за мед помощью в связи с ОРВИ обратились 13 686 жителей республики, в том числе 4992 ребенка в возрасте до 14 лет. Средний показатель заболеваемости составлял 91,1 на 10 тыс. населения.

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