Псков, , 17:08 — REGNUM Медицинские учреждения Псковской области оказывают помощь населению в привычном режиме. Об этом 9 марта марта сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram.

Регистратура в поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, со среды, 9 марта, возобновлено оказание плановой первичной помощи жителям региона. Также пациенты поликлиник вновь смогут пройти углубленную диспансеризацию после COVID-19. Для жителей области в обычном режиме будут доступны предварительные и периодические медицинские осмотры.

Однако в Пскове и Великих Луках остаются ограничения, которые касаются планового приёма врачей и фельдшеров.

Отметим, под изменение попал график работы поликлиник. Теперь с понедельника по четверг обслуживать пациентов будут с 8:00 до 20:00, в пятницу рабочий день закончится в 19:00. В субботу смогут принять посетителей с 8:00 до 16:00, а в воскресенье — до 15:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В больницы Псковской области за сутки доставили 15 человек с COVID-19