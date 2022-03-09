Москва, , 18:03 — REGNUM Российский певец Сергей Лазарев раскрыл свои регулярные расходы. Соответствующую информацию приводит Teleprogramma.pro 9 марта.

Сергей Лазарев Okras

По словам исполнителя, уже многие годы он выплачивает ипотеку на дом в Подмосковье. Также Лазарев признался, что большое количество денег он тратит на съёмки клипов, запись новых песен и содержание семьи и рабочего коллектива — на всё это у артиста уходит порядка $50 тыс.

Напомним, что Сергей Лазарев начал музыкальную карьеру в 2000 году в качестве солиста коллектива Smash!!. С 2005 года ведёт активную сольную деятельность.

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