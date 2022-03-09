Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Президент США Джо Байден призвал Конгресс предоставить льготы и комплексное медицинское обслуживание заболевшим во время службы ветеранам, сообщает 9 марта The New York Times.

Джо Байден

Речь идет о ветеранах, пострадавших от воздействия токсичных химических веществ во время службы в армии.

Напомним, что покойный сын президента Бо Байден во время службы за границей находился вблизи с ямами для сжигания отходов, которые выделяли токсины. В 2015 году он умер от опухоли мозга.

Издание отмечает, что в США многие были разочарованы тем, что Байден не сделал больше для решения проблемы в первый год пребывания в Белом доме, но остались довольны тем, что президент наконец призвал позаботиться о ветеранах во время речи «О положении дел в стране» на прошлой неделе.