Нью-Йорк, США, 9 марта, 2022, 17:02 — ИА Регнум. К проекту перезагрузки сериала «Квантовый скачок» присоединился актёр Эрни Хадсон, которого поклонники фильмов «Охотники за привидениями» знают по роли Уинстона Зеддмора. Об этом 9 марта сообщает портал Screen Rant.

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В новом шоу Хадсон исполнит роль ветерана Вьетнама Герберта Уильямса по прозвищу «Мэджик», который руководит проектом путешествий во времени. По сюжету, этот персонаж пытается помочь доктору Бену Сонгу, совершившему скачок во времени.

Сонга сыграет Рэймонд Ли («Здесь и сейчас», «Моцарт в джунглях»). Редакция издания отметила, что герой Хадсона в чём-то похож на контр-адмирала Альберта «Ала» Калавиччи, которого в оригинальном сериале сыграл Дин Стоквелл.

Напомним, оригинальное шоу «Квантовый скачок» телеканал NBC показывал в США с марта 1989 года по май 1993-го. Дин Стоквелл ушёл из жизни в ноябре 2021 года.