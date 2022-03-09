Рязань, 9 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Единовременные денежные выплаты врачам и среднему медперсоналу, работающим в больницах и поликлиниках областного подчинения, предлагает ввести министерство здравоохранения Рязанской области, сообщает 9 марта пресс-служба правительства региона.

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По словам главы ведомства Андрея Прилуцкого, за каждый полный отработанный год в течение пяти лет врачам предлагается выплатить 100 тысяч рублей, а среднему медперсоналу — по 50 тысяч рублей. На реализацию этой инициативы с 2022 по 2029 годы потребуется 370 млн рублей, причём до 2024 года в областном бюджете предусмотрены средства в необходимых объёмах.

Мера призвана поддержать медработников и стимулировать их переезжать на работу в сельскую местность.