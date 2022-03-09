Советский, Югра, , 17:00 — REGNUM В Югре при пожаре погибли два человека в садовом товариществе «Гудок» города Советского. По факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

На месте трагедии Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

По данным МЧС, вызов на пожар поступил 8 марта в 4:27 по местному времени. Горела деревянная баня на одном из садовых участков на ул. Пехотинцев в Советском. Для ликвидации огня привлекалось 10 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

В огне погибли двое мужчин 1970 и 1961 годов рождения. По предварительным данным возгорание могло произойти в результате короткого замыкания электропроводки в условиях работы при повышенной нагрузке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме в Тверской области.

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