Екатеринбург, , 16:59 — REGNUM В Екатеринбурге 9 марта произошло возгорание автобуса. Информацию об этом подтвердили журналистам в администрации города.

Огнетушитель



Инцидент произошёл днём в районе улиц Щербакова и Лыжников. В салоне автобуса маршрута №083 находились 12 пассажиров, которые и сообщили водителю о запахе гари.

Водитель остановил автобус и затем высадил пассажиров. А потом уже при открытых дверях загорелась электропроводка. Люди не пострадали.

К 12 марта эксперты намерены подготовить заключение о причине возгорания. По данным перевозчика, транспорт был выпущен в 2018 году.