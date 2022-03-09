Ярославль, , 17:06 — REGNUM В Ярославле вид на Толгский монастырь из Павловской рощи хотят исключить из предмета охраны объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала ярославская активистка Елена Богданова.

Толгский монастырь Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Изменения в проект зон охраны Ярославля были представлен 4 марта. Речь идёт об общих параметрах зон, где ограничена деятельность. В том числе действующий документ предполагает, что защищены не только памятники, но и виды на наиболее значимые из них — например, вид на Толгу с правого берега Волги. Это значит, что нельзя строить высотные здания, которые испортят этот вид.

«Дело в том, что застройщики во главе с «Тензором» сделали проект зоны охраны объектов культурного наследия Ярославля. Раньше был охраняемый природный ландшафт на территории Павловской рощи. Охранялся вид на Толгский монастырь. Сейчас в этом проекте территория Павловской рощи исключена из зоны охраняемого ландшафта. Я обратилась к депутату областной думы Валерию Байло с просьбой не допустить нарушений, направила возражение в департамент охраны объектов культурного наследия на этот проект. Пришло сообщение, что замечания приняты в работу», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Богданова.

При этом представители департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области заявляли о том, что по итогам рассмотрения документа разработчикам будут направлены замечания, и проект доработают.

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