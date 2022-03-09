Ярославль, 9 марта, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Ярославле вид на Толгский монастырь из Павловской рощи хотят исключить из предмета охраны объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала ярославская активистка Елена Богданова.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Толгский монастырь

Изменения в проект зон охраны Ярославля были представлен 4 марта. Речь идёт об общих параметрах зон, где ограничена деятельность. В том числе действующий документ предполагает, что защищены не только памятники, но и виды на наиболее значимые из них — например, вид на Толгу с правого берега Волги. Это значит, что нельзя строить высотные здания, которые испортят этот вид.

«Дело в том, что застройщики во главе с «Тензором» сделали проект зоны охраны объектов культурного наследия Ярославля. Раньше был охраняемый природный ландшафт на территории Павловской рощи. Охранялся вид на Толгский монастырь. Сейчас в этом проекте территория Павловской рощи исключена из зоны охраняемого ландшафта. Я обратилась к депутату областной думы Валерию Байло с просьбой не допустить нарушений, направила возражение в департамент охраны объектов культурного наследия на этот проект. Пришло сообщение, что замечания приняты в работу», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Богданова.

При этом представители департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области заявляли о том, что по итогам рассмотрения документа разработчикам будут направлены замечания, и проект доработают.