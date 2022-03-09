Калининград, 9 марта, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, летевший рейсом «Калининград — Москва», вернулся в аэропорт «Храброво» из-за сообщения неизвестного о минировании воздушного судна, сообщает 9 марта «Интерфакс».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

По словам пресс-секретаря аэропорта Натальи Грицун, самолёт развернулся через 20 минут после взлёта.

«Воздушное судно было направлено обратно в «Храброво» через 20 минут после вылета. Это рейс UT390 «Калининград — Москва» (Внуково) авиакомпании Utair. Нам поступило анонимное сообщение о минировании самолета», — рассказала она.

На данный момент экипаж и пассажиры эвакуированы, проводится проверка самолёта.