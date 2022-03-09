Москва, , 16:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить проект обращения в ООН, ПАСЕ и ПА ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Важно, чтобы международные структуры ознакомились с этой ситуацией и вмешались в неё. Представители Госдепа пытаются скрыть от общественности факты о биолабораториях на украинской территории, чтобы никто не знал, чем они там занимались», — отметил Володин в телеграм-канале.

Этот вопрос парламентарии готовы рассмотреть на пленарном заседании 11 марта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия, заявил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов