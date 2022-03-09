Лондон, , 17:55 — REGNUM Британская актриса Флоренс Пью, известная по роли в фильме «Солнцестояние», примет участие в съёмках второй части «Дюны». Информацию об этом 9 марта приводит «Канобу».

Флоренс Пью Скриншот YouTube

Ожидается, что в предстоящей картине Пью сыграет героиню Ирулан Коррино. Также к своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Джош Бролин.

Ранее стало известно о том, что съёмки сиквела «Дюны» перенесены на осень 2022 года. Премьера фильма в прокате назначена на 20 октября 2023 года.

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