Лондон, 9 марта, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Британская актриса Флоренс Пью, известная по роли в фильме «Солнцестояние», примет участие в съёмках второй части «Дюны». Информацию об этом 9 марта приводит «Канобу».

Скриншот YouTube Флоренс Пью

Ожидается, что в предстоящей картине Пью сыграет героиню Ирулан Коррино. Также к своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Джош Бролин.

Ранее стало известно о том, что съёмки сиквела «Дюны» перенесены на осень 2022 года. Премьера фильма в прокате назначена на 20 октября 2023 года.