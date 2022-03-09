Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Двухпартийная комиссия судебного комитета палаты представителей США сообщила министерству юстиции, что компания Amazon и ее руководство подозреваются в «преступном поведении» в отношении проводимого комиссией расследования о работе цифровых рынков, сообщает 9 марта The New York Times.

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Законодатели обвиняют Amazon в создании схем, вводящих в заблуждение членов комитета с целью повлиять, помешать или затруднить их работу.

Отметим, что комитет проводит 16-месячное расследование о конкуренции на цифровых рынках.

Письмо законодателей был отправлено генеральному прокурору Меррику Гарланду.

Напомним, что национальный совет по трудовым отношениям США разрешил работникам Amazon провести на четырех складах компании голосование за официальное объединение сотрудников в профсоюз.