Курган, 9 марта, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 9 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 38 человек, выписались по выздоровлению 983. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперштаб Курганской области Коронавирус. Курган

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Всего за сутки выявлено 593 заражённых коронавирусом курганец, на 15 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 9 марта выявлено 94 062 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 86 142 человек, скончались 1255 пациентов (на семь человек больше, чем днём ранее).