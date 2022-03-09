Красногорск, , 16:46 — REGNUM Порядка 400 тонн гуманитарной помощи отправили в Луганскую и Донецкую Народные Республики из Подмосковья. Об этом 9 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на территории региона действует около 130 пунктов приема гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

«За пять с небольшим дней собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза, который очень востребован и уже отправлен в Донецкую, Луганскую Народную Республику», — сказал Воробьев.

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