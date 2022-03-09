Красногорск, 9 марта 2022, 16:46 — REGNUM Порядка 400 тонн гуманитарной помощи отправили в Луганскую и Донецкую Народные Республики из Подмосковья. Об этом 9 марта сообщается на сайте правительства Московской области.
Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на территории региона действует около 130 пунктов приема гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
«За пять с небольшим дней собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза, который очень востребован и уже отправлен в Донецкую, Луганскую Народную Республику», — сказал Воробьев.
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