Ростов-на-Дону, 9 марта, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Казачьи дружины Всевеликого войска Донского обеспечивают безопасность беженцев, прибывших в Ростовскую область из Донбасса, и охраняют объекты жизнеобеспечения населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 марта.

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«С первых дней прибытия в наш регион жителей Донецкой и Луганской народных республик казаки обеспечивают их безопасность. По собственной инициативе донцы оказывают различную помощь, в том числе в разгрузке гуманитарного груза, борьбе с распространением фейков, помогают в обеспечении горячим питанием», — отметил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

В зоне внимания казачьих патрулей — 130 объектов жизнеобеспечения населения. Это энергосети, газораспределительные станции, котельные, больницы и поликлиники, железнодорожные вокзалы, школы и детские сады. Несколько человек задействовано в несении нарядов совместно с пограничной службой. 95 пунктов временного замещения охраняют 152 казака-дружинника. В работе задействованы и казачьи конные патрули.

В 55 муниципальных образованиях Ростовской области несут службу более тысячи казаков-дружинников.