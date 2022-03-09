Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 16:48 — ИА Регнум. «Теплосеть Санкт-Петербурга» начала поэтапную регулировку подачи тепла потребителям во время так называемых «температурных качелей», сообщили 9 марта в пресс-службе энергетической компании.

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По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 9 по 13 марта в городе на Неве прогнозируется колебание температуры наружного воздуха от — 15 градусов до +4 градусов.

«Для обеспечения комфортных температурных условий в домах горожан АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» регулирует параметры подачи теплоносителя», — отметили в компании.

Чтобы избежать резкого увеличения нагрузок на трубопроводы и оборудование, изменение режимов ведется плавно и заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

Корректировка подачи тепла и горячей воды потребителям производится под контролем диспетчерских служб, на основании показаний датчиков телеметрии, расположенных, в том числе, в тепловых пунктах жилых зданий.

«Кроме того, на период «температурных качелей» оперативные бригады предприятия обеспечены дополнительной специализированной техникой, аварийным запасом топлива и работают в режиме повышенной готовности», — указали в «Теплосети Санкт-Петербурга».