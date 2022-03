Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Студия Dramatic Labs выложила в сеть новый трейлер с демонстрацией игрового процесса Star Trek: Resurgence. Ролик поз названием Spock's Briefing Gameplay был опубликован 9 марта на YouTube-канале портала IGN.

Космические войска Цитата из х/ф «Звёздный путь». Реж. Николас Мейер. 1980-е. США

В видео длительностью около семи минут показано, как посол Спок проводит инструктаж команды, которой придётся решать проблему конфликта двух планет. Автор портала Eurogamer Мэтт Уэльс отметил, что в трейлере сразу заметен явный почерк бывшей студии Telltale.

Напомним, Dramatic Labs была основана бывшим главой Telltale Кевином Брунером. Студия была признана банкротом в сентябре 2018 года, в августе 2019-го её «перезапустила» компания LCG Entertainment.

