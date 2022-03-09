Лондон, , 16:39 — REGNUM Британское военное ведомство рассмотрит вопрос о безвозмездной передаче Украине переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak, заявил 9 марта в парламенте министр обороны Британии Бен Уоллес.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это может быть сделано в ответ на запрос правительства Украины.

«В ответ на запрос правительства Украины правительство Британии приняло решение рассмотреть возможность безвозмездной передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak», — заявил Уоллес в ходе своего выступления в парламенте.

При этом он заявил, что эти ПЗРК имеют «оборонительный характер, однако помогут украинских военным улучшить свою защиту от угроз с неба».

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