Тюмень, 9 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 1933 ковидных пациентов, 30 госпитализировано с COVID-19. Об этом 9 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

За сутки на 9 марта коронавирус выявили у 737 тюменцев. Это на 20 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 марта коронавирус выявили у 175 418 человек, выздоровели 140 200 пациентов, скончались 4014 (на 12 человек больше, чем днём ранее).