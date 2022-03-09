Казань, , 16:37 — REGNUM В Татарии с начала пандемии провели 5 606 461 исследование для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Minzdrav.gov.by

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За прошедший день в регионе осуществили 12 397 тестирований на коронавирус. Проводят обследования в 24 лабораториях республики, 15 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Напомним, численность населения в Татарии на 1 января 2021 года составляла 3,894 млн человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии за время пандемии зарегистрирован 128 001 случай заражения коронавирусом, выздоровел 101 061 пациент, скончались 1766 человек.

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