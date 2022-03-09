София, , 16:36 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении выделить 1,1 млрд левов (€562 млн) на закупку пшеницы, кукурузы и подсолнечника для пополнения государственных продовольственных резервов. Об этом 9 марта сообщает БНР.

Пшеница

Уточняется, что соответствующие импортные операции будут проводиться одновременно с десятью странами, включая Россию, Польшу и Румынию.

«В настоящее время у Болгарии нет запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из какой-либо страны мира», — резюмировал болгарский министр финансов Асен Василев.

Напомним, в начале марта нынешнего года в Болгарии резко подорожали продукты питания. Цены на картофель выросли в полтора раза, а на подсолнечное масло — вдвое.

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