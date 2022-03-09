Йошкар-Ола, , 16:35 — REGNUM В Марий Эл снимается большинство ранее введенных антиковидных ограничений. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Александр Евстифеев.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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В частности, при посещении жителями республики общественных мест больше не потребуется предъявление QR-кодов переболевшего или вакцинированного. Отменяется требование о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Снимается запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых.

Отменяется запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей, возобновляют работу аттракционы и детские игровые комнаты, отменяется требование об обязательной самоизоляции непривитых жителей республики в возрасте старше 60 лет, а также о переводе 30% сотрудников на удаленный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 9 марта лечение получают 183 пациента, из них у 109 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Из 29 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, три человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

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