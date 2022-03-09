Бейрут, 9 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Подразделения армии и спецотряд полиции Ливана оцепили квартал в центре Бейрута. Как сообщает информационное агентство Lebanon-24, ранее на перекрёстке улиц Баб-эль-Таббане — Бааль-аль-Даравиш было обнаружено неустановленное взрывное устройство.

Цитата из к/ф «Капернаум». реж. Надин Лабаки. 2019. Ливан, Франция, США Бейрут

К месту инцидента стянута бронетехника и подразделение сапёров.

По информации местных СМИ, бомба была установлена боевиками одной из действующих в Ливане международных террористических организаций. После того, как сапёры приняли решение не переносить устройство, на место инцидента прибыла группа взрывотехников для его уничтожения.